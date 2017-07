Musica in streaming: Despacito la canzone più ascoltata di sempre

è il tormentone estivo del 2017, ma alla canzone diappartiene anche un altro primato. Secondo quanto affermato da Billboard, infatti, Despacito sarebbe la canzone più ascoltata in streaming di sempre sulle varie piattaforme online.

Nella fattispecie, il brano ha raccolto 4,6 miliardi di ascolti, superando Justin Bieber, che con Sorry si era fermato a 4,38 miliardi.

Un traguardo importantissimo, per una delle canzoni più ascoltate del momento, che in poco meno di sei mesi su YouTube ha toccato quota 2,6 miliardi di visualizzazioni per la versione con Daddy Yankee e 426 milioni di visualizzazioni in tre mesi per il remix con Justin Bieber.

Non è stata però rivelata la ripartizione degli ascolti tra le varie piattaforme musicali.