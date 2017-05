NASA: diretta streaming per la 200esima passeggiata fuori dall'ISS

Nella giornata di oggi, gli astronauti della NASAterranno la duecentesima passeggiata all’esterno della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), che sarà trasmessa in diretta su UStream attraverso il player che trovate in calce alla notizia.

Per Fischer, che indosserà la tuta spaziale senza strisce per essere riconoscibile, si tratterà di una nuova esperienza, mentre Whitson (ovvero la comandante della spedizione corrente), sarà un lavoro familiare, dal momento che detiene il record per il maggior numero di passeggiate spaziali effettuate da una donna astronauta statunitense, e quella di oggi sarà la nona.

La 57enne Whitson è anche la donna ad aver trascorso più tempo nello spazio (più di 500 giorni, in totale), e sarà riconoscibile grazie alle strisce rosse sulla tuta.

La passeggiata spaziale al di fuori dell’ISS avrà l’obiettivo di sostituire un contenitore che fornisce connessioni elettriche e dati dei vari esperimenti scientifici a bordo, ma sarà anche installato uno scudo per proteggere la Stazione da micrometeoriti.