NASA: fondi 2018 tagliati per 200 milioni, saltano diversi progetti

Con l’arrivo di Donald Trump alla casa bianca, lasi aspettava dei fondi maggiorati per i prossimi anni, i progetti di espansione però sono saltati.

Il governo ha confermato 19,1 miliardi di dollari per il 2018, circa 200 milioni in meno dei 19,3 miliardi del 2016, cosa che comunque avrà un impatto relativo sui progetti dell’organizzazione. In un comunicato, Robert Lightfoot dell’agenzia spaziale ha detto che i fondi “sono in linea con gli ultimi anni” e consentiranno ad alcuni progetti già avviati di continuare senza problemi - nonostante il periodo di crisi.

Altri progetti meno fortunati saranno invece tagliati, come l’importante Asteroid Redirect Mission, che mirava a recuperare dei frammenti di asteroide grazie a un robot spaziale. La tecnologia sviluppata sinora però sarà riutilizzata per progetti futuri, non si tratta però del solo progetto cancellato: salta anche il progetto di approdare su Europa, la luna di Giove. Altri cambiamenti potrebbero arrivare nei prossimi mesi, l’attività dell’agenzia però dovrebbe rimanere invariata al 90%.