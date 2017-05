NASA pronta ad annunciare la prima missione che "toccherà il sole"

Ieri laha dichiarato la data di annuncio della prima missione spaziale che porterà una sonda in prossimità dell'atmosfera solare, la. L'evento di presentazione si terrà questo mercoledì 31 Maggio, presso l'auditorium del

L'annuncio sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla web tv della NASA, la potete trovare sul sito ufficiale dell'agenzia. La missione Solar Probe Plus è programmata per l'estate del 2018. Il satellite esplorerà l'atmosfera del Sole con lo scopo di effettuare rilevazioni di estrema importanza per la comprensione della struttura delle stelle. Per la precisione il Solar Probe Plus entrerà in un'orbita eccentrica che la porterà a meno di 6 milioni di chilometri dalla superficie del sole. La sonda subirà la forza di calore e radiazioni più stressante a cui sia mai stato sottoposto un veicolo della NASA.

I dati raccolti miglioreranno la capacità di previsione dei maggiori eventi climatici spaziali che incidono sulla vita terrestre, oltre che sui satelliti e sugli astronauti nello spazio.