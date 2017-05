Nasce oggi Wind Tre Business, il nuovo operatore per aziende e PA

ha lanciato il nuovo marchio dedicato ad imprese e pubblica amministrazione. E’ stato battezzato Wind Tre Business e, come spiegato dall’amministratore delegato del gruppo,, si occuperà di proporre offerte esclusive, innovative ed affidabili per consolidare la relazione ed il supporto al cliente.

"Con il lancio di Wind Tre Business, vogliamo confermarci partner preferenziale per aziende e Pubblica Amministrazione, accompagnandole nel loro percorso di digital transformation. Wind Tre Business, infatti, unisce, in un unico marchio, il dna della nostra azienda, esaltandone esperienza e competenze. Digitalizzazione e sviluppo tecnologico” afferma l’amministrazione delegato, secondo cui “sono fondamentali per emergere in un mercato sempre più globalizzato, soprattutto, per la realtà delle nostre piccole e medie imprese che caratterizzano il tessuto produttivo nazionale”.

La presentazione, avvenuta nella giornata di ieri a Milano, è stata l’occasione per sottolineare come il nuovo marchio “punterà sulla professionalità della rete di vendita, per offrire ai nostri clienti un servizio di alto livello ed una consulenza costante per la scelta delle soluzioni migliori per le proprie attività”.

Tra le soluzioni saranno presenti servizi digitali per lo smart working ed Internet of Things, servizi di telefonia fissa e mobile, data center e cloud ed una gamma completa di dispositivi.