Negli States arriva la norma salva Statua della Libertà. "Stop ai droni".

I droni sono una delle più belle invenzioni degli ultimi dieci anni, poco da fare. Ed esplorare città e paesaggi suggestivi con il proprio piccolo velivolo a quattro o più eliche è una figata. Ma non mancano rischi per la sicurezza, ecco perché ora laha deciso di proibirne l'accesso in alcuni siti, come nei pressi della

Ma non solo la Statua della Libertà, ma anche il Monte Rushmore, quello con i faccioni di alcuni dei più importanti presidenti degli Stati Uniti della storia. Ecco un elenco di alcuni dei siti e movimenti a cui ora è vietato l'accesso ai droni.

La statua della libertà di Ney York

Il Boston National Historical Park

L'Independence National Historical Park di Philadelhia

Il Folson Dam

Il Glen Canyon Dam

Il Grand Coulee Dam

L'Hoover Dam di Boulder City

Il Jefferson National Ecpansion Memorial

Il Monte Roushmore

Il Shasta Dam

Con buona pace di chi aveva programmato un viaggio negli Stati Uniti e, magari, aveva pure l'intenzione di immortalare questi luoghi spettacolari con tanto di video dall'alto da condividere sui social. Tempo fa vi avevamo già raccontato di come il Pentagono abbia di fatto autorizzato i militari ad abbattere –letteralmente– i droni beccati a volare nelle no-fly zone, come carceri e aeroporti. Ma norme pesantemente restrittive sono state adottate anche dal Regno Unito, che addirittura vorrebbe usare il geo-fence per impedire materialmente ai piloti di far volare i propri velivoli in alcune zone.

Ricordiamo che questo non è solo un capriccio, pericoli per la sicurezza non mancano di certo, specie se si pensa ai numerosi moniti delle agenzie di tutto il mondo che sono letteralmente terrorizzate dall'idea che i droni possano essere il nuovo strumento d'offesa del terrorismo fai da te. Negli USA, poi, i sono stati addirittura impiegati per trasportare droghe e altri beni all'interno delle carceri. Insomma, come per tutte le tecnologie, così come offrono opportunità a fin di bene, non mancano i possibili usi in violazione della legge e dell'incolumità delle persone. Una cosa di cui si stanno rendendo conto sempre più Governi.