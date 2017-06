Negli USA Netflix ha più abbonati della tv via cavo

Netflix è ormai diventato un fenomeno mondiale a livello dell’intrattenimento, e ciò è confermato anche da una ricerca di mercato pubblicata di recente e composta da una combinazioni di dati. Secondo quanto affermato, a partire dal primo trimestre del 2017, negli USA ci sarebbero più abbonati ache alle TV via cavo.

Nella fattispecie, coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento alla famosa piattaforma di streaming sarebbero 50,850 milioni, contro i 48,61 milioni di abbonati alle tv via cavo. Chiaramente queste cifre non includono i 33,19 milioni di abbonati satellitari, ma si tratta senza dubbio di un grandissimo ed importantissimo traguardo se si conta che il servizio di streaming solo cinque anni fa aveva la metà degli abbonati.

Leichtman calcola che ci sono 1,36 milioni di abbonati a Sling TV e 375.000 a DirectTV. Il tutto a dimostrazione de fatto che, ormai, il mercato televisivo di fronte ad un cambiamento che sta portando sempre più l’intrattenimento verso internet e piattaforme in stile Netflix.