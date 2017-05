Nel 2016 Sundar Pichai ha incassato 200 milioni di Dollari

Stipendio da record per l’amministratore delegato di, che secondo quanto rivelato da un rapporto emerso in rete, nel 2016 avrebbe incassato la cifra record di 200 milioni di Dollari.

La cifra esatta è di 199,7 milioni di Dollari, circa il doppio se si conta che l’anno scorso aveva guadagnato 100,6 milioni di Dollari. Il tutto nonostante la diminuzione dello stipendio, che è passato da 652.500 Dollari a 650.000 Dollari. E’ chiaro però che 198,7 milioni di Dollari provengono dall’incremento delle azioni della compagnia, che hanno raddoppiato quasi il loro valore grazie ad una situazione economica solida ed in crescita, come confermato dall’ennesima trimestrale da record annunciata la scorsa settimana.

Anche Rurat Porat, il CFO, ha potuto godere di un importante incremento dello stipendio, passando dai 31 milioni di Dollari del 2015 ai 39 milioni di Dollari del 2016. Stesso discorso anche per Diane Greene, la Senior Vice President di Google Cloud, che ha guadagnato 43,7 milioni di Dollari.