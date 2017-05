Nel 2017 Samsung potrebbe sorpassare Intel nel mercato dei chip

Stando alle dichiarazione di, studio di ricerca del settore dei semiconduttori,molto probabilmente si prepara a sorpassarenel mercato dei. Intel diventò il leader mondiale nella produzione di chip nel 1993 e da quel momento nessuno l'aveva mai spodestata.

"Se i prezzi si manterranno fissi o aumenteranno nel corso del secondo quadrimestre del 2017, è molto probabile che Samsung rubi il primo posto a Intel", ha commentato Bill McClean, Presidente di IC Insights.

Nel corso degli anni abbiamo assistito ad un autentico boom del mercato degli smartphone e, via via che cresceva la domanda per questi, cresceva di conseguenza la richiesta dei chip necessari per farli funzionare.

Intel dovrebbe concludere l'anno con un fatturato prodotto dalla vendita dei soli chip di 14.4$ miliardi, Samsung con un fatturato di 14.6 miliardi, prendendosi quindi il posto di Intel come leader del settore. Sicuramente non la fine di un'era, ma quantomeno l'inizio di un inaspettato testa a testa che ci riserverà non poche sorprese in futuro.