Nel 2022 Volkswagen metterà in commercio un minibus elettrico

Partito come un semplice concept da presentare ai saloni dell'automobile, ora sarà veramente messo in produzione nel 2022. Parliamo dell', un vero e propriodi, presentato al Detroit Auto Show all'inizio del 2017. É un omaggio all'iconico minibus che diventò simbolo del movimento hippy negli anni 60-70.

Volkswagen non ha ancora annunciato il nome ufficiale del veicolo, difficile dire se la casa automobilistica intenda mantenere il nome del concept bus che presentò a Detroit, I.D. Buzz. Si tratterebbe, comunque, di una scelta improbabile.

Il target è chiaro: nostalgici del leggendario veicolo degli anni d'oro degli USA e tutte quelle persone che vogliono una soluzione spaziosa per viaggiare, grazie all'alto numero di posti passeggero.

Prima dell'I.D. Buzz, Volkswagen introdurrà nel mercato un altro veicolo, più tradizionale ma sempre completamente elettrico, con il marchio I.D. Marchio che, evidentemente, VK intende utilizzare per la sua linea di veicoli elettrici, un settore su cui punterà molto in futuro, anche per riabilitare il suo brand dopo lo scandalo dei dati sulle emissioni truccate.