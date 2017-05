Nel 2040 le auto elettriche supereranno quelle classiche

Il quadro dipinto dagli analisti diper il mercato automobilistico del futuro è affascinante. Secondo quanto riportato dagli stessi, le vendite delle automobili elettriche supereranno, nel 2040, quelle delle vetture classiche a combustibile.

Tale previsione è stata effettuata sulla base di quanto registrato dal mercato automobilistico elettrico nel corso degli ultimi mesi, ma è chiaro che il traguardo potrebbe essere raggiunto anche prima del 2040 in alcune nazioni, da momento che si tratta di un settore in cui vi è ancora una grossa frammentazione.

Basti infatti pensare che in alcune nazioni la percentuale delle automobili elettriche è addirittura inferiore all’1%, ma molte aziende, Tesla in primis, si stanno già adoperando per far si che tale percentuale cresca in tutto il maniera uniforme, anche attraverso veicoli a basso costo, ed offrendo incentivi sulle ricariche. Da parte di molti osservatori, però, sono arrivate critiche a questo rapporto, definito “troppo conservatore”.