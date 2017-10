Nel Regno Unito hanno risolto così il problema delle buche stradali

Le strade rattoppate sono, a quanto pare, un problema non solo italiano. Nel Regno Unito però hanno individuato quella che potrebbe essere una soluzione rivoluzionaria.

Secondo quanto riferito da alcune stime, nel Regno Unito negli ultimi 12 mesi sarebbero state rattoppate 2,2 milioni di buche, per un costo totale di quasi 120 milioni di Sterline, pagate ovviamente dai contribuenti. Il tutto è aggravato dalle infrastrutture vecchie, alcune delle quali sono più adatte ai cavalli ed i carri piuttosto che alle automobili.

A Cumbria, una contea del nord-ovest dell’Inghilterra, però, la giunta regionale ha lanciato un programma pilota che prevede l’utilizzo di un materiale plastico al posto del bitume estratto da combustibili fossili per rattopparle.

Il materiale è già stato utilizzato in una via di Carlisle, che è costata circa 200.000 Sterline. Il consiglio regionale si è detto “molto soddisfatto” dei risultati registrati da queste vere e proprie strade di plastica, e proprio per questo ha deciso di espanderlo anche ad altre sedi.

A livello tecnico, il materiale è derivato da rifiuti domestici come bottiglie e contenitori di plastica: per il lavoro ne è stata utilizzata una quantità pari a 500.000 bottiglie e più di 800.000 sacchetti.

Il tutto è ispirato ad un metodo indiano che prevede il riempimento delle crepe delle strade con rifiuti di plastica. Il nuovo materiale porterà ad una riduzione significativa dei costi di gestione per i manti stradali. Chissà che in futuro non lo vedremo anche in Italia.