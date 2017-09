Nel Regno Unito la patente di guida diventa digitale, attiva dal 2018

Mentre in Italia sta arrivando da qualche mese la, che ancora non è attiva in tutti i comuni della nostra nazione, nel Regno Unito si guarda già oltre. Secondo quanto riportato dalla stampa, in un futuro non troppo prossimo (ovvero nel 2018), lanel Regno Unito diventerà digitale.

Ciò vuol dire che gli utenti, quando richiesto dagli agenti di Polizia, potranno esibire semplicemente lo smartphone al posto della patente fisica.

L’indiscrezione è stata riportata dal Sun, il quale ha chiarito che la DVLA, ovvero l’equivalente del Ministero dei Trasporti italiano, avrebbe già confermato l’avvio dei test.

Il tutto avverrà attraverso un’applicazione dedicata, che conterrà tutte le informazioni sulla patente, mentre su iPhone potrebbe essere integrata in Apple Wallet.

E’ bene però precisare che, almeno inizialmente, la patente elettronica non rimpiazzerà quella di plastica fisica, e potrà essere utilizzata solo dagli automobilisti che l’avranno registrata sul sito web governativo.