Nest: in arrivo una telecamera di sicurezza in 4K?

Importanti novità in arrivo dal fronte. Secondo quanto riferito da Android Police, la società nel corso della prossima settimana dovrebbe presentare la nuova generazione di telecamere di sicurezza.

Il modello top di gamma, riporta lo stesso sito, sarà in grado di registrare filmati in 4K, ma le sorprese non mancano, perchè invece di salvare ed effettuare lo streaming delle immagini, Nest utilizzerà la risoluzione supplementare per fornire uno zoom a qualità più alta. Ciò vuol dire che, se ad esempio è entrato un ladro in casa, si potrà effettuare uno zoom in HD sulle immagini senza perdere qualità.

Si tratta di un approccio senza dubbio intelligente, soprattutto perchè almeno al momento sono poche le persone che hanno dispositivi in graado di poter godere dello streaming in 4K, sia per ragioni hardware che di connessione, oltre che di memoria.

Android Police afferma che saranno anche introdotte altre modifiche, come un anello luminoso intorno alla lente che si accenderà per indicare che la fotocamera è in registrazione, e l’alimentazione avverrà attraverso un ingresso USB-C. Inoltre, la fotocamera sarà anche in grado di inviare avvisi quando una persona entra in casa o è presente nella linea della fotocamera.

Il costo dovrebbe essere di circa 300 Dollari, 100 Dollari in più rispetto all’attuale.