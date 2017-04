Netflix: accordo con Baidu per sbarcare in Cina

Importante accordo stretto da. La società americana, infatti, ha annunciato di aver firmato un contratto con l’operatoreper poter sbarcare in Cina. Baidu attualmente controlla la piattaforma di streaming, ma l’accordo prevede il rilascio delle licenze sui contenuti con, che ad oggi sono bloccati.

Non sappiamo se Netflix sbarcherà in Cina come entità separata, oppure se i propri show verranno rilasciati su altre piattaforme, ma la notizia dell’accordo ha fatto volare il titolo di Netflix nel listino del Nasdaq, chiudendo in rialzo del 5,8%.

iQiyi, nell’annunciare questa importante partnership, ha lasciato intendere che i contenuti della compagnia americana saranno soggetti a censura in base alle normative cinesi.