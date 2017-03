Netflix aggiunge il pulsante 'Skip Intro' per saltare i titoli di testa

Grandi novità bollono nella pentola di: dopo l’arrivo dei pulsanti Pollice Su e Pollice Giù, che andranno a sostituire le stantie cinque stelle, il colosso americano dello streaming online ha intenzione di aggiungere ancora una nuova funzione al suo già ottimo player.

Regalerà agli utenti il pulsante Skip Intro, ovvero “Salta introduzione”, grazie al quale saltare i titoli d’inizio di una serie TV. Sembra una cosa banale, ma ci sono serie - come ad esempio House of Cards - che iniziano con una piccola introduzione, poi la sequenza con i titoli di testa sempre uguale, poi ancora l’episodio vero e proprio.

Per chi guarda un episodio ogni tanto non sarà una grande novità, per chi invece è amante del binge watching e vede un’intera serie nel corso di un pomeriggio può essere davvero una salvata. Il nuovo pulsante funziona sia con le serie che iniziano direttamente con una sigla iniziale con titoli di testa, sia con prodotti come House of Cards che abbiamo appena descritto, con i titoli di testa fra una scena e l’altra.