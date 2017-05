Netflix aggiunge i video in HDR per l'app Android (ma solo se avete un LG G6)

Buone notizie per gli amanti della famosa piattaforma di video on-demand,porta i video inanche su Android. Purtroppo però al momento saranno compatibili con un solo smartphone: l'

Netflix infatti per i video in HDR su mobile fa affidamento sulla tecnologia Dolby Vision, che al momento è presente solo su LG G6. Ecco perché l'aggiornamento ad oggi potranno goderselo solo i possessori del device di LG. Ovviamente se usciranno altri smartphone con HDR Dolby Vision in futuro, pure questi saranno compatibili con la novità introdotta dal sito.

LG G6 non è l'unico smartphone a poter vantare un display HDR, anche il Samsung Galaxy S8 lo ha, ma fa affidamento su un nuovo standard chiamato Mobile HDR Premium. Standard che per il momento Netflix non sembra voler supportare,

I video in HDR saranno disponibili per i soli abbonati al pacchetto abilitato alla visione in 4K. L'aggiornamento sarà rilasciato prossimamente.