Netflix assume 400 dipendenti per la sede di Amsterdam

Netflix ha annunciato di aver iniziato le selezioni che porteranno all’assunzione di 400 dipendenti, che andranno a lavorare nella sede europea del servizio di streaming, ad Amsterdam, Olanda. La società americana ha rivelato di essere alla ricerca di addetti al servizio clienti e manager.

L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato stampa diffuso dalla stessa società, in cui afferma che, a causa dell’ingente aumento di iscritti alla piattaforma, si è reso necessario un incremento del comparto che si occupa dell’assistenza clienti presso i quartieri generali di Amsterdam. “La velocità di internet, la forza dell’e-commerce ed il talento linguistico dei Paesi Bassi renderanno il nostro paese un’ottima scelta per l’espansione di Netflix per supportare il mercato europeo in continua crescita” ha affermato Jeroen Nijland, commissario per gli investimenti stranieri della Netherlands Foreign Investment Agency.

Per maggiori informazioni sulle posizioni aperte vi rimandiamo a questo indirizzo.