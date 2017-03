Netflix: in arrivo contenuti specifici per gli smartphone?

il Chief Product Officer di, in occasione di un incontro con i giornalisti tenuto a San Francisco ha rivelato che la sua società sta valutando l’idea di produrre dei contenuti specifici per gli smartphone, al fine di soddisfare quello che è comunque un pubblico in continua crescita.

Il dirigente ha affermato che in futuro Netflix potrebbe pubblicare tagli diversi per le proprie produzioni in base al dispositivo da cui le si visualizza, ma chiaramente si tratta di un progetto a lungo termine in quanto come affermato dallo stesso Hunt, “esploreremo questa possibilità nel corso dei prossimi anni”.

L’idea finale è di creare una versione dei contenuti con scene o inquadrature che possano coinvolgere più facilmente coloro che le guardano da un telefono cellulare, dal momento che alcuni scatti possono essere difficili da vedere su uno schermo relativamente piccolo come quello di uno smartphone.

L’annuncio di questa possibilità è arrivato in occasione di un evento di due giorni che ha preceduto il lancio di Iron Fist, la nuova grande produzione di Netflix che sarà disponibile da domani anche sul catalogo italiano.