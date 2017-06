Netflix: in arrivo le serie interattive, il finale lo sceglierà il pubblico

Stanchi di essere spettatori passivi?vi viene incontro annunciando che presto rilascerà delle vere e proprieinterattive, a metà strada tra serie tradizionali e i librogame che tanto andavano di moda negli anni 90. Per il momento Netflix testerà questa novità con uno show per i bambini basato suldi Shrek.

Se ne era già parlato a Marzo, con un leak che voleva Netflix al lavoro sulla possibilità di lanciare dei contenuti influenzabili dalle scelte degli spettatori. Dopo un po' di mistero ed incertezza oggi Netflix ha rotto ogni indugio annunciando una serie per bambini basata sul celebre personaggio del gatto con gli stivali, dove i giovani spettatori potranno scegliere che strada far percorrere al Gatto. Ad esempio, spiega Netflix, ad un certo punto il Gatto incontrerà un orso e i bambini potranno decidere se farci amicizia o inimicarselo. I due episodi dello show che sperimenteranno per primi questa feature si chiamano "An Epic Tale” e “Buddy Thunderstruck: The Maybe Pile”.

Netflix chiamerà questa nuova categoria di prodotti Kids Interactive Adventure. Nel video in calce potete vedere la tecnologia all'opera. Non sarà un vero e proprio gioco, visto che mancherebbe una vera e propria componente ludica, a maggior ragione che essendo per il momento pensata per un pubblico di bambini, la feature non prevede una sfida di sorta o un obiettivo da raggiungere che scegliendo in un modo piuttosto che in un altro si rischia di fallire. Semplicemente lo spettatore potrà scegliere da solo la direzione da dare allo show.

Chi sa se in futuro vedremo dei prodotti di intrattenimento del genere dedicati anche ad un pubblico più adulto. Voi vorreste poter dire la vostra sulle scelte delle vostre serie preferite?