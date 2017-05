Netflix ISP: ecco i migliori provider italiani di Aprile

Netflix, come di consueto, ha aggiornato la pagina ISP in cui elenca i migliori provider per ogni nazione che permettono agli utenti di godere al massimo delle potenzialità del proprio catalogo.

Nel mese di Aprile, al primo posto si è piazzata Vodafone, che con una velocità di 3,47 mbps registrata in fibra ottica ed ADSL. Velocità che, seppur di poco, è inferiore a quella dello stesso mese, quando si era fermata a 3,50 Mbps.

Secondo posto invece per Fastweb, che per le stesse tipologie si è fermata a 3,42 Mbps (contro i 3,45 Mbps di Marzo), mentre chiude la top 3 Telecom Italia, a 3,32 Mbps.

Interessante anche la posizione di Wind, quarta, davanti a Tiscali e la connessione wireless di NGI, EOLO, che a sua volta è sesta precedendo Vodafone TeleTu e Linkem.

Il grafico presente in calce è quello ufficiale diffuso alla società americana. Per fare un confronto con le altre nazioni, vi rimandiamo a questa pagina dedicata, in cui è anche possibile effettuare un raffronto con i mesi precedenti.