Netflix ISP di Maggio: Vodafone si conferma ancora il migliore operatore

Netflix ha rilasciato, come di consueto, l'ISP Speed Index di Maggio, ovvero la classifica dei migliori operatori italiani per poter accedere alla propria piattaforma senza lag o problemi di qualità.

Al primo posto troviamo ancora Vodafone, che migliora la velocità, portandola dai 3,47 Mbps di Aprile a ben 3,53 Mbps in fibra ottica ed ADSL. Secondo posto per Fastweb, con una velocità di 3,50 mbps (ad aprile erano 3,42 mBPS), mentre è Telecom a chiudere il podio con l’offerta in fibra ottica, ADSL e satellite che è in grado di toccare quota 3,39 Mbps. Fondamentalmente, non si registrano grosse variazioni rispetto ad Aprile ed il quadro è invariato.

Fuori dal podio Wind, quarta, seguita da Tiscali, EOLO, Vodafone Teletu e Linkem, come si può vedere dal grafico presente in calce.

Come sempre, per fare un confronto con le altre nazioni vi rendiamo alla pagina ufficiale di Netflix ISP, raggiungibile attraverso questo indirizzo, in cui è possibile effettuare anche un raffronto con i mesi precedenti.