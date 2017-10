Netflix ISP: i provider più veloci del mese di Settembre secondo Netflix

, puntuale come ogni mese, ha provveduto ad aggiornare la pagine relativa all’ISP Speed Index, ovvero la classifica dei migliori provider italiani per visualizzare i contenuti sulla piattaforma di streaming.

Rispetto al mese di Agosto, c’è una modifica importante. Al primo posto, infatti, torna Vodafone Italy, che con una velocità di 3,54 Mbps ha superato Fastweb, di poco distanziata a 3,54 Mbps ed al secondo posto.

Terzo e quarto posto invariato, per Telecom e Tiscali, rispettivamente a 3,34 e 3,18 Mbps, mentre recupera Vodafone Teletu, che passa dalla settima alla quinta posizione, con una velocità di 3,09 Mbps. Chiudono la classifica Wind, EOLO (NGI) e LinkeM, che secondo i dati diffusi dalla società americana, almeno in Italia non rappresentano certo le soluzioni ideali per visualizzare i contenuti, soprattutto se in alta definizione o in Ultra HD.

Ricordiamo che dalla giornata di ieri sono attivi in Italia i nuovi prezzi, con rincari che riguardano solo due tipi di abbonamento.