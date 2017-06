Netflix: limitato il numero di download disponibili in un anno

Alla fine dello scorso anno, Netflix ha introdotto quella che è stata definita dagli utenti come “la madre di tutte le funzioni”, ovvero la possibilità di scaricare i contenuti per visualizzarli offline, ad esempio in treno o in aereo, o per lo meno dove non è presente alcuna connessione ad internet.

Tuttavia, secondo quanto riferito oggi sul web, la piattaforma di streaming avrebbe incluso nella feature un imitatore di download. Alcuni contenuti, infatti, possono essere scaricati solo un certo numero di volte, e la cosa peggiore è rappresentata dal fatto che Netflix non fornisce alcuna indicazione a riguardo durante i download.

Al momento non sono disponibili molte informazioni a riguardo, ma secondo molti il limite varia in base ai contenuti secondo la normativa e le regole del proprietario dei contenuti e dovrebbe essere di quattro-cinque download a contenuto nel giro di un anno, dopo di che si riceve il messaggio d’errore “10.016-22.006” che informa il raggiungimento del “limite masso di download annuali per il video”.