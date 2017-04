Netflix: negli USA utilizzo del 92% tra gli studenti

Secondo un nuovo studio condotto da, la stragrande maggioranza degli studenti universitari americani avrebbero accesso a, il che fa ben sperare per il futuro della piattaforma di streaming.

Solo l’8% degli intervistati ha dichiarato di non possedere un account Netflix, ciò significa che la restante parte, ovvero il 92%, ha modo di accedere al catalogo del servizio per la visualizzazione dei contenuti. Un’altra ricerca, condotta da Piper Jaffray, ha dimostrato che circa il 37% di questi guardano Netflix ogni giorni.

I grandi concorrenti di Netflix, ovvero Prime Video di Amazon ed Hulu, hanno una percentuale di visualizzazioni quotidiane del 3% ciascuno.

Interessante anche tutto ciò che riguarda gli account: il 54% degli intervistati ha affermato che condivide il proprio account con la famiglia o gli amici, mentre il 34% ha dichiarato di avere un proprio account, in linea con le dichiarazioni di Netflix che non ha mai vietato la condivisione delle password.