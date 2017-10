Netflix: Nielsen misurerà gli ascolti dei contenuti sulla piattaforma

Nel corso degli ultimi anni, la quantità di contenuti presenti nel catalogo Netflix è cresciuta a dismisura. Tuttavia, nonostante ciò, la compagnia americana non ha mai diffuso molte informazione circa gli ascolti dei singoli programma, probabilmente per questioni strategiche.

Il supervisore dei contenuti di Netflix, Ted Sarandos, ha spiegato all’inizio dell’anno che la pubblicazione dei dati di rating per ogni spettacoli potrebbe essere una sorta di boomerang per la compagnia, in quanto “se ad esempio diffondiamo i rating di un determinato spettacolo, ogni altro della medesima categoria sarà confronato ad esso, senza contare che molti sono creati e sviluppati per un pubblico molto diverso. C’è la tendenza naturale a fare dei confronti e a trarre giudizi affrettati”.

Nielsen però potrebbe avere la risposta a ciò, e secondo quanto riferito da Recode, avrebbe progettato un servizio proprietario che mira proprio a misurare gli ascolti dei vari contenuti. “Per aggirare la scatola nera di Netflix, Nielsen sta utilizzando la tecnologia proprietari per acquisire i dati sull’audience per poi assegnare i metadati (nome dello spettacolo ed episodio)” si legge nel rapporto.

Immediata è arrivata la risposta di Netflix, secondo cui pagare per i dati di Nielsen sarebbe uno spreco di tempo, e che la maggior parte delle volte non sono nemmeno vicini ad essere accurati. Il servizio, infatti, si basa solo sui programmi Netflix che vengono guardati tramite set-top box per televisori standard, il che vuol dire che le visioni generate da dispositivi portatili come smartphone o tablet non vengono conteggiati.

Al momento questo prodotto è disponibile solo per Netflix, ma Nielsen ha già annunciato le proprie intenzioni di espanderlo anche ad Amazon Prime ed Hulu, probabilmente già a partire dal prossimo anno. Non sono però da escludere contromisure da parte di Netflix per rendere il servizio inefficiente.