Netflix ora è compatibile con Firefox su Linux

Buone nuove per gli utenti, che ora avranno la possibilità di accedere ada una nuova piattaforma. I gestori del famoso servizio di streaming, infatti, adesso potranno accedere al catalogo anche da

Precedentemente, Netflix era visibile solo da Google Chrome, ma anche questo provocava non pochi disservizi in quanto era compatibile solo la versione del browser che sopportava l’Encrypted Madia Extension (EME). In Firefox, gli utenti non dovranno installare alcun plug-in, in quanto Mozilla ha aggiunto il supporto EME nel proprio browser su Linux lo scorso anno, il che consente all’app di riprodurre qualsiasi contenuto crittografato.

Si tratta senza dubbio di una notizia estremamente importante, sebbene comunque Linux rappresenti una percentuale esigua nel mercato dei PC.