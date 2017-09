Netflix porta l'HDR anche sul nuovo Galaxy Note 8, sarà il quarto telefono

Come notato dai ragazzi di SamMobile,ha aggiunto ilalla lista dei dispositivi che supportano la riproduzione dei contenuti in HDR-. Il top di gamma 2017 sarà il quarto telefono a supportare il formato, e si unisce all’

Solo gli abbonati Netflix con la sottoscrizione in 4K però saranno in grado di accedere alla funzione, mentre gli altri no.

L'HDR offre il miglior rapporto in termini di contrasto e precisione dei colori, ma il mercato è piuttosto confusionario. Basti pensare che ad oggi ci sono cinque formati HDR, tra cui Dolby Vision ed il formato di Samsung creato in collaborazione con Amazon, ovvero l’HDR10+. Il gigante coreano ha iniziato a supportare i contenuti in HDR sui propri dispositivi lo scorso anno, ed attualmente solo il Note 7, Galaxy S8, Galaxy S8+, ed il Note 8 includono schermi in grado di supportare questa funzione ed il tipo di riproduzione.