Netflix porta l'HDR su iPhone X ed iPad Pro, disponibile l'aggiornamento

Nella serata di ieriha rilasciato un importante aggiornamento per la propria applicazione per iOS, che introduce il supporto all’HDR sued. Ciò vuol dire che gli utenti saranno in grado di guardare film e spettacoli televisivi che supportano la gamma dinamica di colori su una vasta gamma di dispositivi Apple.

Il supporto è infatti disponibile per gli iPad Pro da 10,5 pollici ed iPad Pro da 12,9 pollici del 2017. Chiaramente, a questi si aggiungerà anche il prossimo iPhone X, che sarà disponibile da inizio novembre e che include uno schermo in grado di supportare questa funzionalità.

I contenuti in grado di supportare l’HDR saranno riconoscibili nel catalogo della piattaforma di streaming attraverso l’adesivo “HDR” inserito nella scheda.

Al momento la selezione è costituita interamente da spettacolo, documentari e film prodotti stesso da Netflix e non sappiamo se in futuro il supporto verrà esteso anche ad altri contenuti di terze parti.

L’aggiornamento è disponibile gratuitamente su App Store.