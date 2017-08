Netflix porta l'HDR sul Sony Xperia XZ Premium (ancora niente per il Galaxy S8)

, pian piano, sta espandendo la gamma di device con supporto ad. Dopo LG G6 ora anche i possessori delpotranno godere della maggiore qualità video offerta dallo standard HDR. Ancora nessuna notizia per il Galaxy S8 che pure, aveva fatto del supporto all'HDR uno dei suoi cavalli di battaglia.

I possessori dell'Xperia XZ Premium devono aggiornare il device con l'ultimo firmware disponibile per poter vedere i film e le serie di Netflix in HDR. Non tutti i video del catalogo Netflix supportano HDR Dolby Video ovviamente, sebbene il numero di show in high dynamic range stiano crescendo a vista d'occhio.

Gli utenti che desiderano approfittare dello standard HDR devono comunque aver sottoscritto il pacchetto Netflix che include la visione di filmati in 4K.

Al momento, oltre a Netflix, anche Amazon Video ha deciso di portare contenuti in HDR. Invece la piattaforma Hulu, che non è ancora disponibile in Italia, al momento sta spingendo l'acceleratore sui contenuti in 4K ma dell'HDR ancora non c'è traccia.