Netflix "risponde" ad Apple: 7 miliardi in contenuti originali nel 2018

Dopo la recente notizia riguardante il probabile investimento di un miliardo di dollari per la creazione di contenuti originali da parte di, emergono nuovi dettagli anche sulle cifre chesarà disposta ad investire proprio in questo campo.

Infatti, mentre il mondo internettiano è ancora focalizzato sulla vicenda Disney, Netflix è pronta ad investire un ingente quantitativo di denaro nella creazione di contenuti originali: ben 7 miliardi di dollari nel solo 2018, molto di più di quanto Apple sembri intenzionata a sborsare. Il tutto è stato confermato in un'intervista rilasciata ai colleghi di Variety da Ted Sarandos.

D'altronde, la società statunitense è già nota per le cifre "astronomiche" investite in questo campo negli ultimi anni: 6 miliardi nel 2017 e 5 miliardi nel 2016. Questa strategia di Netflix si è dimostrata molto profittevole per la società statunitense, con oltre 100 milioni di abbonati globali ai propri servizi a pagamento. Insomma, un vero e proprio successo che Apple farà molta fatica ad impensierire.