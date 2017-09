Netflix stila la lista dei provider italiani più veloci (agosto 2017)

ha pubblicato qualche ora fa i risultati del nuovoper quanto riguarda i provider italiani. Vi ricordiamo che il colosso dello streaming esegue questo test ogni mese. La velocità riportata è unadi connessione degli utenti che si connettono in prima serata.

Non stiamo, dunque, parlando di una vera e propria media relativa alla velocità di connessione di un provider in un determinato Paese, ma si tratta comunque di dati molto importanti per analizzare l'attuale situazione italiana.

Analizzando i dati, troviamo Fastweb al vertice con 3,52 Mbps e Vodafone al secondo posto con 3,48 Mbps, seguite a ruota da Telecom Italia con 3,28 Mbps e da Tiscali con 3,17 Mbps. Per avere un metro di paragone, vi abbiamo riportato qui sotto anche i risultati relativi alla Spagna, con la Vodafone spagnola che fa segnare una velocità di 3.74 Mbps.