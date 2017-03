Netflix sui contenuti interattivi: era un esperimento per gli show per bambini

La scorsa settimana, sul web è emerso un rapporto secondo cuistarebbe sviluppando contenuti televisivi interattivi che permetteranno agli spettatori di decidere il finale degli show. A quanto pare si trattava di un rapporto inesatto o, per lo meno incompleto.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Netflix sta “lavorando sulle narrazioni finali in modo tale che gli utenti possano decidere i finali in base alle proprie scelte. Il contenuto per intero sarà li, e la gente dovrà scegliere come arrivare al finale. Si tratta di un esperimento. Certo, per i creatori è un nuovo mercato”.

Il rapporto aveva scatenato reazioni contrapposte tra i fan ed iscritti al servizio, alcuni dei quali avevano preso favorevolmente la notizia ed altri no.

Il New York Times, oggi, però, ha precisato che le informazioni trapelate non erano del tutto esatte. Netflix starebbe si sviluppando e sperimentando un servizio del genere, ma al momento i contenuti interattivi sono limitati ai programmi per bambini, in quanto la compagnia americana vorrebbe svilupparlo come “uno strumento per l’apprendimento”. La funzione, quindi, almeno inizialmente potrebbe avere uno scopo puramente educativo per i più piccoli.