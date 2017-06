Netflix supporta ora Dolby Atmos: sarà il primo servizio a farlo

Da oggi Dolby Atmos sarà supportato daa partire da, film lodato dalla critica diretto da Bong Joon Ho recentemente presentato al Festival di Cannes e da oggi disponibile in tutti i territori raggiunti dal servizio

Analogamente al modo in cui 4K e HDR portano sullo schermo immagini più definite e realistiche, Dolby Atmos crea suoni accattivanti che posizionano l'audio in diversi punti della stanza, ricreando il realismo di una scena nel comfort del proprio salotto.

Netflix è così il primo servizio di video streaming on demand ad offrire questa esperienza innovativa agli abbonati e agli artisti con cui lavoriamo, che possono così contare su un ulteriore strumento creativo per presentare le loro idee in modo ancora più significativo. In apertura trovate una breve intervista al regista Bong dopo aver ascoltato il mix Dolby Atmos di Okja.

Oltre ad Okja, tra il gruppo iniziale di titoli disponibili in Dolby Atmos ci saranno:

Okja (28 giugno)

BLAME! (28 luglio)

Death Note (25 agosto)

Bright (dicembre)

Wheelman (2017)

Lo streaming in Dolby Atmos è supportato da Xbox One e Xbox One S di Microsoft. Il supporto per le TV LG OLED 2017 sarà disponibile a breve.