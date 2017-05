Netgear allarga la famiglia di sistemi Orbi Wi-Fi Tri-band

, azienda leader nella fornitura di soluzioni di networking domestiche e per la smart home, espande la famiglia dei sistemicon due nuove offerte progettate appositamente per abitazioni di piccole e medie dimensioni.

Queste nuove offerte si aggiungono al sistema WiFi Orbi (RBK50) premiato con il CES® 2017 InnovationAward e presentato ad agosto 2016.

L’esigenza di avere una rete WiFi potente e stabile è sempre più frequente e sentita dalle famiglie. I sistemi Orbi di Netgear si propongono come soluzioni adatte per diverse tipologie di ambienti: da appartamenti e loft ad abitazioni monofamiliari e proprietà con struttura irregolare.

Ecco le novità:

: sistema WiFi Tri-band Orbi che include il router AC2200 e il satellite a muro (wall plug) adatto per un’area fino a 200 m2. RBK40: sistema WiFi Tri-band Orbi che include il router AC2200 e il satellite associato per un’area fino 250 m2.

Netgear ha pensato di differenziare i nuovi Orbi anche nel design per offrire ai consumatori una maggiore scelta sia in termini di stile sia di prezzo.

Orbi di NETGEAR sta spingendo la crescita dei sistemi WiFi sia negli ambienti domestici sia negli uffici e le nuove soluzioni dimostrano l’impegno e la leadership di NETGEAR nel settore WiFi.

Inventore e leader di mercato nella categoria dei Range Extender WiFi, NETGEAR sa bene quanto, per un’elevata percentuale di consumatori, sia importante avere la flessibilità di una soluzione a muro soprattutto se il dispositivo deve essere posizionato in aree comuni come corridoi e cucine o semplicemente desidera un dispositivo più discreto. Il nuovo kit RBK30 Orbi WiFi Tri-band con satellite a muro è quindi una soluzione ottimale che risponde alle esigenze di questa parte di mercato.

Orbi di NETGEAR, premiato per il design innovativo e l’ingegneria, ha un’architettura di rete Tri-band unica nel settore. Grazie alla connessione wireless dedicata da 5GHz tra il router e il satellite, l’utente offre una copertura WiFi affidabile e a velocità massima e, soprattutto, un unico nome di rete.

I nuovi sistemi Orbi forniscono una velocità WiFi 802. ac AC2200 fino a 2.2Gbps* e consentono agli utenti di beneficiare di una rete WiFi senza interruzioni in tutte le aree della casa e/o ufficio, risolvendo una volta per tutte il problema delle zone morte – dall’attico al seminterrato, dal patio al garage, dal giardino al cortile — anche quando si guardano contenuti video in streaming 4K o altri contenuti che richiedono un consumo elevato di banda. “Oggi, il WiFi è sempre più considerato un importante elemento. Come non si è sicuramente disposti a installare una copertura elettrica sotto la media o un impianto idraulico inadeguato non ci si può certo aspettare di dover lottare con la rete wireless, perché non si dispone di copertura e alte prestazioni. Con queste nuove soluzioni che ampliano la famiglia di sistemi WiFi Orbi Tri-band, Netgear ha introdotto soluzioni che forniscono una miglior connessione WiFi a un numero più ampio di abitazioni” – ha dichiarato David Henry, Senior Vice President Home Networking Devices di NETGEAR. “Con la nostra connessione wireless Tri-band brevettata e unica nel settore fornita dai sistemi WiFi Orbi è possibile beneficiare di una connessione WiFi ottimale anche negli angoli più distanti dell’abitazione”.

Caratteristiche tecniche del nuovo sistema WiFi domestico Orbi:

Un sistema WiFi Tri-Band innovativo che fornisce velocità WiFi combinata fino a AC2200 sul router e un satellite che crea una connessione wireless dedicata tra il router Orbi e il satellite/i, simile alla connessione via cavo Ethernet

Connessione WiFi simultanea a 2.4 e 5 GHz sul router e sul satellite per connettere tutti i dispositivi domestici sotto un unico nome di rete

Installazione semplice con una rete WiFi singola e sicura; Orbi è venduto in kit da 2 (router+satellite) e configurato. È compatibile con i modem di tutti i service provider (ISP)

Sicurezza Wi-Fi avanzata con aggiornamenti automatici, impostazioni WPD-protetti 64/128 bit WEP; WPA/WPA-2 PSK, WPA/WPA-2 Enterprise

Aggiornamenti automatici del firmware per garantire la manutenzione e la ricezione degli ultimi aggiornamenti per la sicurezza del software

I satelliti estendono il segnale WiFi e mantengono un unico nome di rete (SSID)

Network WiFi Guest dall’installazione semplice; garantisce agli ospiti un accesso dedicato e sicuro

Porte Ethernet da 4 Gigabit sul router Orbi e sul satellite (il satellite a muro non include la tecnologia Ethernet)

Router con caratteristiche avanzate quali IPv6, Dynamic DNS, port forwarding, parental control, Virtual Private Network (VPN) e access point mode

Installazione facile attraverso il browser o l’app Orbi Mobile disponibile per iOS e Android

I sistemi WiFi domestici NETGEAR Orbi sono disponibili da oggi per l’acquisto online e presso le catene specializzate.

In particolare l’offerta include:

· RBK30 – Un router Orbi AC2200 e un satellite a muro – 359€

· RBK40 – Un router Orbi AC2200 e un satellite – 379€

· RBK50 – Un router Orbi “classico” AC3000 e un satellite – 439€