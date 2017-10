Netgear lancia 5 nuovi Switch a 5 velocità con tecnologia Multi-Gigabit

Tutti i dispositivi di ogni attività o piccoli uffici possono ora funzionare al massimo delle loro potenzialità grazie al le porte intelligenti dei nuovi switch NETGEAR che si adattano automaticamente alla velocità ottimale per ogni singol o ingresso . Da oggi l e aziende saranno così in grado di combinare velocità di connessione Ethernet tradizionali come 100 Mbps o 1Gbps con 10 Gbps e 2,5 o 5 Gbps per i dispositivi più recenti,, senza dover installare nuovi costosi sistemi di cablaggio .

La gamma NETGEAR prevede 7 nuovi switch Multi - Gigabit / 5 - Speed.

XS505M Switch Ethernet Unmanaged a 5 Porte 10 - Gigabit// Multi - Gigabit con porta SFP++ — disponibilità immediata

XS805M Switch Ethernet Unmanaged a 8 Port e 10 - Gigabit// Multi - Gigabit con porta SFP++ — disponibilità immediata

GS110MX Switch Ethernet Unmanaged a 8 Port e con 2 Port e 10G//MMulti - Gigabit Uplinks (GGS110MX)) — disponibile dal 7 Novembre

GS110EMX Switch Ethernet Gigabit Smart Managed Plus a 8 Port e con 2 Porte 10G//MMulti - Gig Uplinks — disponibile dal 7 Novembre

MS510TX Switch Ethernet Smart Managed Pro a 8 Port e Multi - Gigabit con Porte in rame a 10G e SFP++ — disponibil ità immediata

MS510TXPP Switch Ethernet Smart Managed Pro a 8 Port e PoE++ Multi - Gigabit con Porte in rame a 10G e SFP++ — disponibil ità immediata

M4200 Switch Ethernet Fully Managed Intelligent Edge Series Multi - Gigabit con Porte PoE++ e porte 2 SFP++ — disponibil ità immediata

Gli switch da 10 Gigabit attualmente disponibili sul mercato forniscono connettività standard da 1 Gigabit a qualsiasi dispositivo che richied a meno di 10 Gbps,, ma i nuovi Switch MultiGigabit NETGEAR offrono una serie di opzioni aggiuntive per 2,5 e 5 Gbps , previste per dispositiv i e tipologie di cablaggio compatibili . Ognuna delle por te Ethernet in rame multi - velocità , ad esempio,, rileva automaticamente la velocità richiesta dal dispositivo collegato,, la qualità del cablaggio e fornisce la connessione approp riata a una delle cinque velocità.