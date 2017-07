Netgear lancia la fotocamera ultracompatta per casa Arlo Pro

Se tra vestiti, costumi, creme e occhiali da sole sembra sempre di doversi portare in vacanza troppe cose, quest’anno consolatevi perché c’è di sicuro un oggetto da lasciare a casa:, la videocamera senza fili di Netgear compatta che può essere facilmente e discretamente posizionata ovunque - dal giardino, al salotto, all’ingresso.

Dotata di batteria ricaricabile a lunga durata, audio a due vie e visione notturna, Arlo Pro registra video in HD con un campo visivo di 130 gradi.

Grazie a questa videocamera di sicurezza, quindi, potrete monitorare l’interno e l’esterno della vostra abitazione anche dalla spiaggia o da una vetta e, grazie all’applicazione Arlo dedicata per smartphone, tablet e computer iOS e Andrioid, controllare in tempo reale ogni movimento ripreso da Arlo Pro sarà semplice e immediato!

Attraverso l’app Arlo è, infatti, possibile impostare le fasce orarie in cui attivare o disattivare ogni videocamera connessa, personalizzare la sensibilità dei sensori di movimento, e attivare la sirena di oltre 100 decibel di Arlo Pro (che altrimenti scatta in automatico quando viene rilevato un movimento o un suono sospetto), in modo da avere un sistema di sorveglianza calibrato in base alle esigenze del singolo utente.

Non resta quindi altro da fare se non rilassarsi e partire tranquilli, le vostre vacanze sono al sicuro con Arlo Pro!