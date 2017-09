Niente backdoor: WhatsApp respinge le richieste del Regno Unito

Niente da fare. Secondo quanto riportato da Sky News UK,avrebbe respinto le richieste del governo del Regno Unito di costruire un backdoor per ottenere l’accesso ai messaggi degli utenti in caso di necessità legate alla sicurezza nazionale, principalmente terrorismo.

Una fonte, proprio qualche giorno fa, aveva definito questa “una cosa di fondamentale importanza, in quanto se siamo in grado di accedere alle loro comunicazioni, possiamo fornire agli investigatori altri modi per investigare ed evitare attacchi”, e dello stesso avviso è anche il primo ministro Theresa May, che nel corso di un incontro con le Nazioni Unite previsto per mercoledì prossimo chiederà ai giganti della tecnologia di fare di più per aiutare i governi a sventare attacchi come quello di Parsons Green.

Sky News riporta che WhatsApp si è detta disposta a collaborare con le autorità, ed a fornire i metadati dei messaggi (nome account, data di creazione, ultimo accesso, indirizzo IP ed indirizzo email associato), ma nonostante ciò non creerà un backdoor che possa permettere agli investigatori di accedere ai messaggi.

“Apprezziamo il lavoro delle forze dell’ordine. Siamo pronti a rivedere con attenzione la nostra politica e ad applicarla” ha affermato l’azienda in una dichiarazione pubblicata sul proprio sito web, su cui ha ribadito ancora una volta che un aspetto centrale del servizio resterà la crittografia end-to-end, che rappresenta una sorta di patto di ferro con gli utenti.

Secondo alcuni studi effettuati da Sky News, l’80% delle indagini su terrorismo e criminalità sono ad oggi influenzate dalla crittografia, e gli stessi terroristi stanno sviluppando un buon senso d’utilizzo per i prodotti e servizi simili, in quanto si sentono al sicuro.

Whatsapp, come anche altre compagnie del settore, però, non sembrano voler creare alcun backdoor, e si prepara all’ennesimo scontro sulla questione, questa volta con il governo del Regno Unito.