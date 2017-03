Niente Google Assistant sui tablet Android, c'è la conferma di Google

Brutte notizie per tutti coloro che posseggono un tabletbasato su, e che in passato si sono chiesti il motivo per cuinon ha portatosulle tavolette. Il motore di ricerca, ha confermato ad Android Police che non è nei piani degli sviluppatori il porting su tablet.

“Google Assistant sarà disponibile in esclusiva sugli smartphone basati su Marshmallow e Nougat, e non sui tablet”, è il brevissimo comunicato stampa diffuso dalla compagnia di Mountain View che, almeno per il momento, chiude qualsiasi porta all’approdo dell’assistente vocale anche sui tablet.

Il motivo di tale scelta però non sembra essere al momento noto, ma è probabile si tratti di una scelta dettata dalle dimensioni dei dispositivi in questione, che costringerebbe gli sviluppatori ad apportare delle modifiche all’interfaccia grafica.

Google inoltre almeno al momento si sta concentrando sugli smartphone, e lo scorso mese ha annunciato che Google Assistant sarà presto disponibile su una gamma più ampia di dispositivi.