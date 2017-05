Se siete amanti delle sneaker dellaforse questa notizia può farvi piacere: la compagnia leader indiscussa nel settore delle calzature sportive ha appena lanciato una linea diispirata a due delle sue scarpe più celebri: lee le

I case riprendono le linee delle suole dei due popolari modelli di scarpa, e sono disponibili nelle colorazioni bright red e seafoam green per quanto riguarda quello ispirato alle Roshe, ed esclusivamente classic blue per il case ispirato alle AirForce 1.

I case sono disponibili esclusivamente per l'iPhone 7 al prezzo di 35$ e purtroppo al momento non sembra che ne saranno prodotti di compatibili anche per altri modelli di iPhone.