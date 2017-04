Nikon presenta la nuova reflex digitale D7500

presenta la, progettata per espandere le possibilità creative di tutti gli appassionati di fotografia. Questa nuova reflex offre caratteristiche che la rendono adatta ad ogni condizione, anche quelle più impegnative, garantendo prestazioni e risultati di elevata qualità, seguendo le orme dell’ammiraglia formato

Con una potente tecnologia imaging integrata in un agile corpo macchina, perfetto per chi ama viaggiare, la D7500 si candida come ideale fotocamera per fotogra alla costante ricerca delle migliori immagini possibili. Il sensore CMOS in formato DX da 20,9 MP della D7500 offre un’ampia gamma di sensibilità che arriva no all’incredibile valore di 1.640.000 ISO equivalenti mentre il processore integrato Nikon EXPEED 5 assicura un’elaborazione dell’immagine molto veloce e nitidi dettagli. Il numero di pixel del sensore esposimetrico RGB, poi, è signi cativamente accresciuto a 180.000 pixel, per consentire una accurata misurazione della luce, anche quando si riprende in critiche condizioni di illuminazione arti ciali. La Nikon D7500 offre anche la possibilità di eseguire riprese video 4K/UHD che, grazie al sistema di stabilizzazione Nikon e-VR in grado di compensare gli indesiderati effetti di movimento in ripresa, risulteranno decisamente stabili e precise. I miglioramenti ergonomici includono il nuovo monitor touchscreen inclinabile e un’impugnatura che assicura una presa più stabile e confortevole. La D7500 è dotata di ash incorporato per tradizionali lampi di illuminazione e/o schiarita oppure per più evoluti controlli wireless multi ash in Creative Lighting System; la fotocamera, inoltre, supporta l’illuminazione avanzata senza cavi in Advanced Wireless Lighting con radiocomando WR-R10 per SB-5000.



Nikon dichiara: "La D7500 si candida come fotocamera ideale per fotogra evoluti che ambiscono alla qualità D500 ma che non sfrutterebbero le più avanzate funzioni professionali dell’ammiraglia. D7500 offre la migliore qualità immagine della categoria analogamente alla D500, ma racchiusa in un corpo macchina più compatto e leggero. La possibilità di scattare con cadenze no a 8fps in completo inseguimento AE/AF tracking, signi ca avere a disposizione velocità e precisione necessarie per catturare emozionanti scatti in azione dinamica. La modalità di connessione Bluetooth Nikon SnapBridge, poi, consente ai fotogra di condividere questi scatti eccezionali da qualsiasi luogo essi si trovino."

Compatibilità con SnapBridge

Le funzionalità Bluetooth e Wi-Fi della fotocamera sono disponibili solo quando si utilizza SnapBridge. L’applicazione SnapBridge di Nikon deve essere installata su uno smart device compatibile prima di potere essere utilizzata con questa fotocamera.