Nissan dà un assaggio delle funzioni di auto-guida della nuova Leaf

La prossima generazione delladisarà la prima ad includere il sistema a guida automatica, che è stato mostrato dal produttore di recente attraverso il filmato che trovate in apertura.

Il sistema potrà essere attivato attraverso un pulsante presente sul volante, e sarà in grado di controllare la frenata e l’accelerazione, ma soltanto sulle strade con corsia unica. Il conducente, dal canto suo, potrà vedere cosa succede attraverso delle animazioni presenti sul cruscotto, che chiaramente sarà per la maggior parte digitale.

Si tratta di un approccio chiaramente diverso rispetto a quello adottato da Tesla, che ad oggi rappresenta un punto di riferimento nel settore dei sistemi a guida autonoma. La tecnologia della società di Elon Musk è in grado di cambiare corsia, velocità, uscire da un’autostrada, parcheggiare ed effettuare anche frenate d’emergenza.

Il potenziale del ProPilot di Nissan però è importante, e secondo la casa automobilistica nel corso dei mesi verranno ampliate le funzioni, anche se al momento non è ancora chiaro che tipo di approccio intende adottare la società con gli aggiornamenti.