No non potete acquistare gli accessori Space Gray dell'iMac Pro separatamente

Nel corso dell'appena concluso la compagnia della mela morsicata ha rivelato un mare di interessanti novità, incluso il rinnovo della lineache finalmente arriva nell'affascinante colorazione. Bello. Peccato che gli accessori nell'iconico grigio di Apple non saranno acquistabili separatamente.

Sfortunatamente né la magic keyboard né il mouse in Space Gray rivelati nel corso del keynote dell'Apple WWDC saranno acquistabili separatamente, l'unico modo per ottenerli è acquistarsi il nuovo iMac Pro alla modica cifra di 4999$.

Se questo non fosse abbastanza, Apple ha anche rimosso dal suo store online la tastiera collegabile con cavo, sostituita dalle nuove Magic Keyboard wireless di cui vi abbiamo parlato qua. E no, come già detto non sono acquistabili nella colorazione Space Gray.

Le nuove tastiere di Apple saranno acquistabili al prezzo di 79$ nella versione senza tastierino numerico e di 129 Dollari per il modello con tastierino numerico.