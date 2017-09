Nokia 2 in arrivo a Novembre in alcuni mercati? Lo riferisce uno screenshot

Del Nokia 2 abbiamo più volte parlato su queste pagine. Si tratta dell’ultimo smartphone (in ordine temporale) lanciato da HMD, la compagnia che detiene i diritti per utilizzare il marchio Nokia a livello mondiale, e che dovrebbe lanciare entro la fine dell’anno.

Nel corso del fine settimana, grazie ad uno screenshot trapelato in rete, che mostra una conversazione tra un utente e Nokia Myanmar, ci giunge notizia che il dispositivo potrebbe arrivare nei negozi nel mese di Novembre.

Ovviamente ciò non vuol dire che il dispositivo non sarà distribuito in altri paesi con leggero anticipo, o in ritardo, in quanto almeno al momento da parte del produttore non è arrivata alcuna comunicazione a riguardo. Lo screenshot, visualizzabile in calce, inoltre, potrebbe anche non essere autentico, quindi vi invitiamo a prendere questa notizia con le pinze.

Il Nokia 2, per chi non lo conoscesse, è uno smartphone di fascia bassa, che include una batteria da 4.000 mAh, display da 5 pollici HD (con risoluzione di 720p), processore Qualcomm Snapdragon 212 ed 1 gigabyte di RAM. Al suo interno potrebbe essere installato Android Nougat.