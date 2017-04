Nokia: il 3310 arriva in Europa, ma il prezzo sarà più alto

Il remake dell'iconico telefonino della casa svedese era stato rivelato lo scorso febbraio aldel 2017 e aveva subito infiammato gli animi dei nostalgici. All'epoca il prezzo annunciato delera fissato a 49€, purtroppo per il mercato europeo c'è stata una leggera variazione.

In Austria ad esempio sarà commercializzato ad un prezzo di 59€. Alcuni retailer hanno deciso di abbassare il prezzo per attrarre più clienti, proponendolo ad un prezzo di 53€. Comunque leggermente di più di quanto preannunciato.

Addirittura, alcuni retailer svedesi lo propongono nella versione 3G ad un prezzo di ben 93€. In Germania si parla invece sempre di 59€. Certo, bisogna tenere in considerazione che il tax rate europeo varia da paese a paese, per questo una simile oscillazione dei prezzi appare in un certo senso giustificata.

Ad ogni modo, è pur sempre meno della variante Supremo Putin da 1690$.