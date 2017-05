Nokia 3310 disponibile da oggi in Italia a 60 Euro

Come ampiamente preannunciato , è disponibile da oggi in Italia la nuova versione riprogettata dello storico, l’iconico smartphone della società finlandese che, forte delle 126 milioni di unità vendute dal Settembre 2000, torna alla carica con una nuova variante.

Si tratta di un must per tutti gli appassionati di tecnologia, che può essere portato a casa a soli 60 Euro attraverso i vari rivenditori autorizzati e le catene di distribuzione.

Il nuovo 3310 è leggermente più piccolo rispetto al primo modello, ed allo stesso tempo anche più moderno. Ovviamente è presente una nuova versione dell’iconico Snake.

Il sistema operativo, invece, è Series 30+ di Nokia, accompagnato da un display da 2,4 pollici QVGA, fotocamera da 2 megapixel e slot microSD. La navigazione web sarà gestita da Opera Mini, ma è chiaro che il piatto forte è rappresentato dalla batteria. HMD, il produttore che detiene i diritti per l’utilizzo del marchio Nokia, sostiene che il nuovo 330 durerà fino a 31 giorni in standby con 22 ore di conversazione.