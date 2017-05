Nokia 3310 in arrivo dal 25 Maggio in Italia a 60 Euro

ha annunciato che il, la nuova versione dello storico cellulare che è stato presentato qualche settimana fa da, la compagnia che detiene i diritti per la produzione dei dispositivi, sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 25 Maggio ad un prezzo di 59,99 Euro.

Inizialmente sarà venduto attraverso le varie catene di distribuzione, dopo di che toccherà ai vari operatori, che si stanno già adoperando per portarlo nei rispettivi listini.

Anche in Italia, come accaduto all’estero, saranno disponibili quattro colorazioni: rosso e giallo, lucido, blu e grigio ed opaco.

L’annuncio del reboot è stato accolto con entusiasmo da parte dei possessori della versione “originale” del dispositivo, che era presente nelle tasche di più di 125 milioni di persone. Nel nuovo 3310 sono presenti tutte le caratteristiche richieste dagli utenti, compresa una nuova versione dell’iconico Snake, insieme ad una batteria da 1.200 mAh, che rappresenta il punto di forza del dispositivo. L’altra faccia della medaglia è rappresentata dalla mancanza di app e Whatsapp.