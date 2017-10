Nokia 7, prime bozze e probabile presentazione domani

è disponibile sul mercato ormai da qualche settimana, ma la società finlandese non sembra volersi fermare. Infatti, nelle ultime ore sono emerse online le prime presuntedied è stato inviato alla stampa di settore un invito riguardante un misteriosoche si terrà innella giornata di

Dando uno sguardo alle bozze emerse, che potete vedere in calce alla news, il design sembra essere del tutto simile agli altri dispositivi della lineup 2017 di Nokia, con un sensore di impronte digitali e la classica fotocamera con ottica ZEISS e flash LED posti sul retro. A livello di caratteristiche tecniche, si vocifera di un display Full HD (1920x1080 pixel) da 5.2 pollici, una CPU Qualcomm Snapdragon 630 e 3/4GB di RAM.

Per quanto riguarda l'evento di domani, c'è chi sostiene che potrebbe semplicemente vedere la presentazione della variante di Nokia 8 con 6GB di RAM e 128GB di ROM, già disponibile in Europa ma non ancora commercializzata in Cina. Molto più interessanti sono però le indiscrezioni secondo le quali verrà presentato proprio Nokia 7. Nell'invito alla stampa vengono indicate le 10:00 come orario locale di inizio dell'evento, che corrispondono alle ore 16:00 italiane. Restate sintonizzati su Everyeye.it, non mancheremo di tenervi aggiornati in merito.