Nokia 8: arriva in Germania la versione con 6 gigabyte di RAM

Il Nokia 8 è già disponibile in Germania da tempo, ma nella nazione teutonica è disponibile da ora anche la versione più potente dello smartphone targato HMD Global, la compagnia che detiene i diritti per l’utilizzo del marchio

Come segnalato da molti utenti e giornali tedeschi, è disponibile nel catalogo online di Amazon ed Otto la variante dello smartphone con ben 6 gigabyte di memoria RAM, a 669 Euro, pagabili anche in comode rate da 18,60 Euro se acquistato con il programma a 48 mesi o 230,20 Euro per quello da 3 Mesi. Interessante anche notare che, alla luce della legge europea, la garanzia sarà di 24 mesi, ma Otto offre una proroga di 1 anno pagando 40 Euro.

Su Amazon il dispositivo è disponibile da subito in magazzino, mentre Otto ha bisogno di “tre settimane” per evadere gli ordini.

La versione più potente del Nokia 8 è disponibile solo nella colorazione blu lucido, lanciata proprio per differenziare questa variante da quella normale.