Nokia 8 arriva in Italia a 599 euro: al via i preordini già da oggi!

: Milano, 6 settembre 2017 -, la casa dei telefoni Nokia, annuncia cheè da oggisul sito www.nokia.com/it_it/phones , mentre la commercializzazione sui punti vendita partirà dal 14 settembre.

Meno Selfie, più Bothie: per la prima volta al mondo Nokia 8 ti dà la possibilità di andare in onda in live streaming su Facebook e YouTube con video in Dual-Sight. Il Dual-Sight mode permette infatti di utilizzare contemporaneamente le fotocamere, anteriore e posteriore, per fare foto e video in split-screen. Sarà possibile, per chi ama catturare e condividere i momenti più importanti, creare contenuti incredibilmente coinvolgenti da diffondere in live streaming con un solo tocco.

Nokia 8 è anche il primo smartphone dotato di Nokia OZO Audio: avrai la tecnologia del grande cinema nel palmo della tua mano. L’audio 3D OZO a 360° renderà ancora più coinvolgenti i tuoi video in 4k. Grazie alle registrazioni audio a 360° potrai rivivere ogni momento come se fosse la prima volta.

Con uno spessore di soli 4,6mm ai bordi e di 7,3mm in media, il corpo monoscocca del Nokia 8 è realizzato da un unico blocco di alluminio serie 6000 lavorato con precisione. Il suo design è rifinito da un rigoroso processo di lavorazione di ben 40 fasi, tra cui l’anodizzazione e la lucidatura. I modelli presentano una finitura specchiata e lucida che, per ottenere un risultato perfetto, richiede oltre 20 ore di lavorazione. L’attenzione ai dettagli assicura che il potente processore SnapdragonTM 835 funzioni meglio e più a lungo. Il Nokia 8 è equipaggiato con l’ultima versione di Pure Android, semplice, sicuro e sempre aggiornato per un’esperienza all’avanguardia.

Innovazione e ingegneria di precisione

Dotato di processore Qualcomm® SnapdragonTM 835 Mobile Platform, il Nokia 8 non scende a compromessi sulla performance e garantisce 11 ore di riproduzione video in 4k senza necessità di ricarica.

Il Nokia 8 è stato progettato per consentire al consumatore di creare contenuti unici, con un design studiato meticolosamente sia all’esterno che all’interno. I nostri team di design, innovazione e ingegneria hanno lavorato insieme per realizzare un telefono che lavori di più e più a lungo. Il risultato è un sistema di raffreddamento in rame con schermatura in grafite che assicura una straordinaria dissipazione del calore in tutto lo smartphone. Il Nokia 8 rimane freddo anche nelle situazioni più difficili.

Nokia 8 è compatibile con Qualcomm® Quick ChargeTM 3.0, questo significa che quando la tua batteria è quasi scarica potrai tornare a riprendere i momenti più importanti dopo pochissimo tempo.

"I nostri fan esplorano continuamente nuovi modi per creare e condividere i contenuti", afferma Alberto Colombo, HMD Global. "Sono questi creatori di contenuti che ci hanno ispirati nello sviluppo di questo device. Ecco perché abbiamo lavorato per integrare tre incredibili innovazioni – il debutto della collaborazione con ZEISS, l’OZO spatial 360° Audio, e il real-time live streaming con Dual-Sight".

Sempre Pure Android

Gli smartphone Nokia utilizzano sempre Pure Android in modo da eliminare app inutili che rallentano le performance del tuo telefono. Su Nokia 8, Pure Android e i nostri innovativi processi di ingegneria liberano tutto il potenziale del processore SnapdragonTM 835 Mobile Platform. Il Nokia 8 e sempre sicuro ed aggiornato grazie agli aggiornamenti mensili e all’autenticazione tramite scan biometrico dell’impronta digitale.

Nokia 8 sarà disponibile in Italia a partire dal 6 settembre 2017 in pre-ordine sul sito www.nokia.com/it_it/phones e dal 14 settembre presso i migliori rivenditori a €599 nei colori blu lucido, rame lucido, silver e blu temperato.